Через трагедію в Бразилії українським нічним клубам влаштують тотальну перевірку

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у рамках профілактичної роботи щодо попередження трагедій, пов’язаних із відпочинком громадян, по всій території України буде проведено моніторинг та аналіз стану пожежної та техногенної безпеки культурно-розважальних закладів, зокрема нічних клубів, ресторанів та інших розважальних закладів з масовим перебуванням людей.

Особлива увага приділятиметься на стан електрогосподарства, шляхів евакуації, наявності та працездатності зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту.

По теме: Кількість жертв пожежі в нічному клубі Бразилії зросла до 245 осіб

За результатами проведеного аналізу керівникам закладів буде запропоновано негайно вжити невідкладних заходів щодо виконання в повному обсязі запропонованих приписами заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та недопущення загибелі і травмування людей. З керівниками об’єктів відпочинку та обслуговуючим персоналом буде організовано проведення протипожежного інструктажу.

Крім того, буде організовано та проведено практичні відпрацювання оперативних планів і карто пожежогасіння культурно-розважальних закладів, зокрема нічних клубів, ресторанів та інших розважальних закладів із масовим перебуванням людей.

Виявлені порушення на зазначених об’єктах, що створюють загрозу пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також об’єкти, де виявлятимуться істотні порушення, будуть висвітлюватись в засобах масової інформації

За результатами моніторингу до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади буде направлено інформацію щодо стану пожежної та техногенної безпеки та вжиття відповідних заходів реагування.

У пресс-службі нагадали, що 27 січня 2013 року під час проведення культурно-розважальних заходів у нічному клубі «Кісс» (м. Санта-Марія, Бралізія) виникла пожежа, внаслідок якої загинули 245 людей, 131 людину з травмами та опіками доставлено до лікарень. Причина такої кількості загиблих і травмованих – незадовільний протипожежний стан закладу, а також незнання обслуговуючим персоналом обов’язків на випадок пожежі.