Уже навіть в МЗС України знають, що двох з Укрспецекспорту взяли на хабарі

Про це УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політитки МЗС України Євген Перебійніс.

Він повідомив, що, за інформацією Посольства України у Казахстані, 26 січня в Астані місцевими компетентними органами були затримані двоє працівників «Укрспецекспорту».

28 січня відбулося засідання в районному суді в Астані, за результатами якого прийнято рішення щодо продовження строку перебування затриманих під вартою до 10 діб для проведення додаткових слідчих дій. На даний момент офіційних обвинувачень громадянам України не пред’явлено.

Посольством України у Казахстані вживаються заходи у контексті забезпечення консульського супроводу зазначеної справи. Стан здоров’я затриманих задовільний, скарги стосовно умов тримання відсутні, вони забезпечені адвокатами.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС і Посольства України в Казахстані.

Як повідомляв УНІАН, у державній компанії «Укрспецекспорт» визнали, що у Казахстані за підозрою у передачі хабара затримано їхніх співробітників.

Як повідомив телеканалу ТВі керівник управління інформаційної політики ДК "Укрспецекспорт" Андрій Масальський, двоє із трьох затриманих - працівники підприємства. "Це співробітники компанії. Я вам не можу озвучити їхні прізвища, оскільки не отримали офіційної інформації ні від казахстанської сторони, ні від українського МЗС. До того ж, ми проводимо внутрішню перевірку інформації, після якої буде зроблено якісь висновки", – поінформував А.Масальський.

31 січня ZN.UA з посиланням на власне джерело поінформувало, що у Казахстані за підозрою у дачі хабара затримано двох високопосадовців державної компанії "Укрспецекспорт". Обидва є керівниками департаментів.

Затримання українців було проведене в міжнародному аеропорту в той момент, коли вони збиралися вилетіти додому. До цього представники "Укрспецекспорту" провели зустріч з посадовцем, що представляв казахську владу, і передали йому "подяку" за сприяння в реалізації контрактів. За інформацією з різних джерел, сума хабара становила 200 тисяч доларів.

Одночасно з цим казахське телебачення з посиланням на джерело у силових структурах країни поширило заяву про затримання начальника Головного управління озброєнь Міністерства оборони Казахстану Алмазу Асенова за підозрою в отриманні великого хабара. А.Асенов підозрюється в отриманні 200 тисяч доларів. У Міністерстві оборони генерал-майор А.Асенов відповідав за закупівлю, модернізацію та утилізацію різних видів озброєнь. Наголошується, що всі великі контракти проходили саме через його управління.