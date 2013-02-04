Російський бізнесмен може стати віце-прем'єром Білорусі

Про це повідомило джерело в адміністрації президента РБ. За даними джерела, на новій посаді Дмитро Мазепин буде курувати питання фінансово-економічних взаємин з головним зовнішнім контрагентом РБ - Росією.

Зокрема, вже близьке досягнення домовленості про надання Ощадбанком Росії кредиту уряду Білорусі в обсязі $ 3 млрд. Довгостроковий кредит, що надається за пільговою ставкою, як передбачається, піде на оплату російських енергоносіїв. Ключовим організатором і менеджером цієї угоди була компанія «Уралхім», де-факто підконтрольна пану Мазепину. Гарантом по кредиту, як планується, виступить бельгійська фінансова корпорація Fortis. Щоб російський бізнесмен зміг зайняти державну посаду в РБ, йому спеціальним указом президента країни Олександра Лукашенка буде надано білоруське громадянство.

Довідка УНІАН. У 2002-2003 рр.. - Дмитро Мазепин обіймав посаду президента компанії "Сибур". З 2007 року є головою Ради директорів хімічної компанії "Уралхім".

Компанія Fortis заснована в 1990 році і займається банківською і страховою справою, а також управлінням капіталовкладеннями в країнах Бенілюксу. У 2008 році була реструктурована, а її бельгійський підрозділ включений до складу фінансової групи BNP Paribas.