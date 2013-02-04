Богатирьова заявляє, що її сина обмовили

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

За словами Р.Богатирьової, МОЗ проводить перевірку процедури тендерних закупівель вакцини виробництва “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК”.

Вона оцінює ситуацію, яка склалась навколо цього питання, «як персональний конфлікт з міністром охорони здоров’я».

Р.Богатирьова наголосила, що вона сама в першу чергу зацікавлена у тому, щоб ця ситуація була якнайшвидше з’ясована.

За словами міністра, як тільки будуть результати перевірки МОЗ, вони будуть донесені до громадськості.

«Що стосується цього підприємства, то справа в тому, що це одне із багатьох приватних підприємств, яке існує в Україні. Неправда в тому, що власником є мої родичі. Власниками цієї компанії є російський бізнес, і вони ведуть свій менеджмент, ведуть свою політику. Яка вона - вдала чи невдала, це вже інша справа», - сказала Р.Богатирьова і додала, що «це єдине в Україні підприємство, яке займається багато років випуском імунобіологічних препаратів».

Вона наголосила, що відкриття такого роду підприємств є дуже складним процесом.

За словами Р.Богатирьової, препарати, які випускаються цією фірмою, присутні на ринку з 1993 року. “Тому бачити в цьому якийсь там підтекст ми абсолютно не маємо підстав. Підприємство, яке сьогодні представляє вакцини й одну з них як спільну наробку з кубинськими компаніями, і вакцина, про яку йде мова в деяких ЗМІ, вона кубинцями продається ЮНІСЕФ і більш ніж 40 країнами світу. Переважна частина країн світу проводить щеплення від того, від чого і ми”, - наголосила Р.Богатирьова.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу народного депутата Андрія Сенченка, Державна служба з лікарських засобів тимчасово заборонила реалізацію, зберігання та застосування всіх серій вакцини для профілактики гепатиту В виробництва ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна.

У розпорядженні Держлікслужби від 12 грудня 2012 року зазначається, що на підставі результату позапланової перевірки субєкта господарювання ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна «щодо виявлення ними критичних порушень …. тимчасово забороняю реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій медичного імунобіологічного препарату Вакцина для профілактики гепатиту В рекомбінантна рідка, суспензія для ін’єкцій по 0,5 мл (1 доза для дітей) або по 1 мл (2 дози для дітей або 1 доза для дорослих) в ампулах №10, або по 5 мл (10 доз для дітей або 5 доз для дорослих) у флаконах №10, виробництва ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна... до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів».

Також прес-служба депутата зазначає, що Генпрокуратура прийняла ухвалу про проведення перевірки про дотримання законодавства Міністерством охорони здоров’я при закупівлі вакцин виробництва «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».

Прес-служба депутата наголошує, що серед керівників ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» - син міністра охорони здоров’я Р.Богатирьової.

«З моменту, коли мати очолила відомство, бізнес Олександра Богатирьова почав розвиватися. Його фірма «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» незабаром стала одним з основних постачальників українських ліків державі. Впродовж 2012 року вітчизняне Мінохоронздоров'я провело тендери на загальну суму 1 млрд 653 млн гривень. Велику частину з них виграло вже згадане підприємство», - йдеться у повідомленні прес-служби А.Сенченка і при цьому стверджується, що «в Україні після щеплення від сина Богатирьової померло 11 дітей».