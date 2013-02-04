На Закарпатті 18 сіл досі сидять без електрики

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України. (Впродовж 2 та 3 лютого внаслідок опадів у вигляді дощу, мокрого снігу, танення снігу та через засміченість водостоків і дренажних систем водовідведення на Закарпатті сталося часткове підтоплення 226 дворогосподарств та близько 100 га сільськогосподарських угідь – УНІАН).

Всього для ліквідації наслідків негоди залучалося від Територіального управління МНС в області 129 чоловік особового складу, 26 одиниць техніки, а також 8 мотопомп - відкачано 10 тис. 683 куб. м. води. Від комунальних служб - 115 осіб та 12 одиниць техніки - відкачано 731 м. куб. води.

Підрозділами ТУ МНС у Закарпатській області проводиться робота з відкачування води в підвальних приміщеннях житлових будинків в Ужгороді та Іршавському районі.

В Ужгороді протягом 2 та 3 лютого було підтоплено 52 дворогосподарства. На даний час відкачано воду з 50 дворогосподарств, залишаються підтопленими 2 дворогосподарства. В Ужгородському районі було підтоплено 7 дворогосподарств, з яких воду повністю відкачано.

У Мукачево було підтоплено близько 157 дворогосподарств та 70 га сільгоспугідь. (55 дворогосподарств - воду відкачано, 100 дворогосподарств - вода зійшла самопливом). Залишаються підтопленими 2 дворогосподарства і 43 га сільгоспугідь.

В Іршавському районі в с. Кам’янське було підтоплено 10 дворогосподарств, з яких вода зійшла самопливом. В селах Сільце, Вільхівка, Камянське було підтоплено близько 30 га сільськогосподарських угідь, вода зійшла самопливом з 25 га, залишаються підтопленими близько 5 га.

Разом з тим відключеними від електропостачання на даний час залишаються 18 населених пунктів: у Міжгірському районі 5 населених пунктів, Воловецькому - 6, Тячівському - 4, Рахівському - 3.

Аварійними бригадами ПАТ «Закарпаттяобленерго» проводяться роботи щодо відновлення електропостачання. Всього працюють 98 осіб та 23 одиниці техніки (20 аварійних бригад).