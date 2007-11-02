Казахстан збудує в Дамаску мавзолей середньовічного філософа

Казахстан профінансує реставрацію мавзолею султана Бейбарса в Дамаску, а також будівництво мавзолею та етнокультурного центру на місці поховання середньовічного філософа Абу Насра Аль-Фарабі. Як пише Gazeta.kz, домовленість про це досягнута між урядами Казахстану і Сірії.

У прес-службі казахського МЗС уточнили, що обсяг фінансування становитиме 4,6 мільйона доларів. Генеральним підрядником вказаних проектів виступило підприємство "Казреставрація" Міністерства культури й інформації Казахстану. Воно ж контролюватиме процес реалізації проекту до повного закінчення робіт.

Реалізація проектів почнеться вже цього року, а закладка каменя на цих об`єктах відбудеться за участю керівників Казахстану й Сірії під час візиту Нурсултана Назарбаєва до Дамаска, запланованого на 5-7 листопада.

Предводитель мамлюків Бейбарс правив у Єгипті й Сірії в XIII столітті і вважався наймогутнішим султаном мамлюкського держави. Він був родом з області, яка входить нині в територію Казахстану. Філософ і письменник Аль-Фарабі (IX-X століття) народився на території сучасної Чімкентської області. Частину свого життя провів в Дамаску. Аль-Фарабі - автор коментарів до твору Арістотеля і Платона. Його праці мали вплив на Ібн Сіну, Ібн Рушда, а також на філософію й науку середньовічної Західної Європи.

Лента.ру