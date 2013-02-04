Керівництво військомату вкрало чверть мільйона гривень у підлеглих

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Херсонській області, встановлено, що посадовці систематично привласнювали кошти, призначені для преміювання особового складу районних військових комісаріатів. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків, завданих державному бюджету, становить близько 235 тис. грн.

За результатами розгляду матеріалів СБУ, Херсонським прокурором з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Південного регіону України 24 січня в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 410 Кримінального кодексу України (викрадання, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових запасів, вибухових або інших бойових речовин техніки або іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства). Проводиться досудове слідство.