Чиновників мерії Каховки піймали на «дерибані» держмайна

У Херсонській області співробітники Служби безпеки України викрили чиновників мерії м. Каховка, які завдали збитку державі, здійснюючи приватизацію об'єктів комунальної власності за заниженими цінами.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-групі УСБУ в Херсонській області, співробітники СБУ встановили, що внаслідок неправомірних дій високопоставленого чиновника мерії в ході приватизації об'єктів комунальної власності державі було завдано великий збиток. Виконуючи контролюючі функції і безпосередньо відповідаючи за результати з продажу міських об'єктів, державний службовець грубо порушив регламент оцінки і процедуру реалізації житлових і технічних приміщень. Так, одну з будівель ринковою вартістю 1,47 млн. грн було реалізовано приватним структурам лише за 30 тис. грн.

За матеріалами СБУ прокуратура Херсонської області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєструвала кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК «Зловживання владою або службовим становищем» (карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням прав займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років) і ч. 2 ст. 367 КК «Службове недбальство» (карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням прав займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Матеріали провадження передано за підслідністю в УМВС у Херсонській області.