«ЕСТА Холдинг» розпочала демонтаж київського ЦУМу

В рамках цього етапу реконструкції планується розібрати будівлю ЦУМу, за винятком головних фасадів, по вулицях Хрещатик і Богдана Хмельницького. Для утримання фасадів будуть встановлені металеві конструкції, що фіксують фасади на весь період реконструкції. Крім того, на цьому етапі за межі майданчика будуть винесені зовнішні мережі.

Проектна документація на цей етап реконструкції була схвалена Укрдержінвестекспертизою, зазначають у компанії.

При розробці проекту реконструкції було передбачено використання більш витратних методів демонтажу, які забезпечують знижений рівень шуму і вібрації порівняно із стандартними методами. Зокрема, використовуватимуться такі методи як алмазна різка.

У жовтні 2012 р. проект реконструкції ЦУМу було розглянуто на Консультаційній раді при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА і позитивно оцінено більшістю учасників ради.

В результаті реконструкції група «ЕСТА» планує збільшити загальну площу універмагу удвічі - до 37 740 кв. м і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Всі конструкції ЦУМу, за винятком фасадів, будуть розібрані - головні фасади будівлі спорудження 1939 року будуть укріплені, відреставровані і збережені в незмінному вигляді.

Після закінчення реконструкції ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. На двох підземних рівнях розміститься парковка; з першого по шостий поверх - чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому, а дах з оглядовою терасою буде відведено під кафе і ресторани. Також проектом передбачено продовольчий відділ.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА», - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» у 2010 р., після чого було прийнято рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.