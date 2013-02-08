НБУ назвав ПриватБанк найефективнішою фінустановою країни

14:16, 08 лютого 2013
Суспільство
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За підсумками 2012 року "ПриватБанк" показав найкращий фінансовий результат в країні, повідомили в Нацбанку. 

За 2012 прибуток банківської системи становив майже 5 млрд грн

"Дуже важливим для нас є те, що після трьох років збиткової діяльності вітчизняний банківський сектор вийшов на прибутковий рівень. За 2012 прибуток банківської системи становив майже 5 млрд грн, у той час як у 2011 році банки зазнали збитків в сумі 7,7 млрд грн.

Серед банків, які продемонстрували найкращий фінансовий результат у 2012 році, такі банки, як "ПриватБанк", "Укргазбанк", "ВТБ Банк", "Ощадбанк", - розповів заступник голови Нацбанку Олексій Ткаченко. Крім того, він уточнив, що найбільший розмір статутного капіталу мають державні банки і "ПриватБанк".

Нагадаємо, згідно з рейтингом world's Best Banks 2012, який складається щорічно британським фінансовим журналом The Banker, "ПриватБанк" був визнаний найкращим українським банком та увійшов до числа кращих банків світу.

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