Керівники «Уманьавтодору» привласнили 34 млн грн під час ремонту доріг

У Черкаській області працівники міліції, під час розслідування діяльності раніше ліквідованого конвертаційного центру, виявили, що службові особи ПАТ «Уманьавтодор», зловживаючи службовим становищем, у 2011-2012 роках привласнили близько 34 млн грн державних коштів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків із громадськістю УМВС у Черкаській області з посиланням на начальника УМВС в області Валерія Дернового, 1 лютого оперативники УДСБЕЗ викрили та ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 1 млрд грн, у результаті чого держбюджет недорахувався близько 150 млн грн.

У рамках розслідування цієї справи слідчі вийшли на ряд підприємств, які користувалися послугами конвертаційного центру. Серед цих підприємств були і бюджетні установи. У ході розслідування було встановлено, що службові особи «Уманьавтодору», виконуючи ремонтно-будівельні роботи автодоріг на території Черкаської області за бюджетні кошти, частину їх привласнювали. Посадовці завищували обсяг та вартість виконаних робіт шляхом оформлення псевдооперацій. У подальшому конвертували безготівкові кошти в готівку за рахунок проведення фіктивних операцій по закупівлі товарів, робіт чи послуг у спеціально створених для цього підприємств.

За зібраними матеріалами слідчим управлінням УМВС в області відносно службових осіб «Уманьавтодору» цього тижня відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах, або організованою групою), яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зараз проводиться комплекс оперативно-слідчих дій, направлених на встановлення причетних осіб, притягнення їх до відповідальності та відшкодування заподіяних державі збитків.