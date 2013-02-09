Греко-католики всіх країн зберуться в Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це під час сьогоднішньої зустрічі з головою КМДА Олександром Поповим сказав Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

У рамках прощі має відбутися також Синод єпископів, участь у якому візьмуть більше 40 керівників єпархій з усього світу, а також, імовірно, папський легат. С.Шевчук запросив київську владу стати партнером проведення цього з’їзду як заходу, який сприяє туристичній привабливості української столиці.

Водночас церква виступила ініціатором відбудови знищеного у 1930 році храму Миколи Доброго на Подолі (саме в ньому вінчався Михайло Булгаков).

Як наголосив О.Попов, ця ініціатива може стати важливою складовою відродження Подолу як історичної частини старого Києва.

«Ми маємо грандіозні плани щодо відновлення туристичної привабливості старого Києва і розпочати хочемо саме з Подолу. Уже цього року почнемо реставрацію вулиці Сагайдачного. Тож ваша ініціатива надзвичайно доречна і вчасна», – підкреслив О.Попов.

Він також повідомив главі УГКЦ про підготовку до святкування 1025-річчя Хрещення Русі та закликав його та очолювану архієпископом громаду долучатися до цих заходів.