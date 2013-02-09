Україна імпортувала газ за 426,16 дол.

За даними Державної митної служби, Україна у січні 2013 року придбала у Російської Федерації газу на суму 1,105 млрд дол., і у Німеччини - на суму 10,071 млн дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за результатами 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

При цьому RWE не надає інформації про наявність контрактів з «Нафтогазом» на 2013 рік.