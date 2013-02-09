Енергетичну вербу засіють на тисячах гектарів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це заявив екс-голова Сумської облради, а нині радник голови ОДА Марк Берфман.

«Ми провели моніторинг і знайшли більш як 20 тисяч гектарів малопридатних для сільськогосподарського користування земель на півночі області. Їх можна засівати енергетичною вербою - вона швидко зростає і може служити біомасою, яку можна переробляти на паливо. Збирати цю молоду вербу можна за допомогою звичайної сільськогосподарської техніки», - сказав М.Берфман.

За його словами, в даний час у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України узгоджується реалізація таких планів на території області.

При цьому М.Берфман наголосив, що верба вважається енергетичною культурою, тобто такою, що швидко зростає і набирає біомасу, а вирощування енергетичних плантацій верби дозволяє організувати її збирання за допомогою звичайних комбайнів.

«Виробництво біопалива з енергетичних культур є екологічним, адже при вирощуванні такі рослини поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень», - відзначив М.Берфман.

Довідка УНІАН. Енергетична верба (Salix Viminalis) - рід дерев, чагарників або напівкущів сім'ї вербових - зазвичай густа, зростає до 5-6 м заввишки і має велику кількість пагонів. Вона досить легко розмножується вегетативними пагонами. Насадження верби залишаються продуктивними 25-30 років, а врожай упродовж цього періоду можна збирати за три-чотири роки. Ця рослина вважається перспективною для створення високопродуктивних енергетичних плантацій - з 1 га плантації можна одержувати до 30-40 т сухої деревної маси щорічно.