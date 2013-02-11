Медики кажуть, що кальян значно небезпечніший за сигарети

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, куріння кальяну останніми роками набуло доволі великого поширення серед населення України. Певним чином це пов'язано з очікуваннями споживачів, що це заняття є менш шкідливим, аніж куріння сигарет та інших тютюнових виробів.

Однак, повідомляє МОЗ, ще у 2005 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що кальянний дим, як і дим інших тютюнових виробів, містить токсини, які викликають онкологію легень та інші види раку, а також серцево-судинні, респіраторні та інші захворювання. При цьому кальян через свої особливості може становити значно більшу небезпеку для здоров'я, аніж тютюн.

Під час куріння кальяну тютюнова суміш нагрівається за допомогою горіння вугілля, яке кладеться згори суміші. Тому курці кальяну (і оточуючі їх люди) вимушені вдихати не лише продукти згорання тютюнової суміші і згорання вугілля, але й чадний газ. Чадний газ (монооксид вуглецю - СО) є токсичною речовиною, яка в малих дозах викликає головний біль, запаморочення, а в великих дозах може призвести до смерті. Дослідження показали, що у видиху курців сигарет вміст СО в середньому в 10 разів вище, ніж у видиху некурців, а у видиху курців кальяну він у кілька разів вищий, ніж у видиху курців сигарет. Через високий вміст чадного газу у курців кальяну (а також персоналу кальян-барів) вже траплялися випадки запаморочень, які іноді потребували госпіталізації та кисневої терапії. Проте й відносно невеликі дози СО мають багато негативних ефектів. Дослідження показали, що через зумовлену чадним газом гіпоксію погіршуються навички управління автомобілем і тому курці кальяну мають на 33% вищий ризик потрапляння у ДТП.

Крім того, при горінні вугілля в кальяні утворюється ще й багато канцерогенів, наприклад, бенз(а)пірен та полі-ароматичні вуглеводні, а також важкі метали, такі як свинець, кобальт та нікель, що призводить до небезпечних концентрацій цих шкідливих речовин у повітрі.

Додаткова небезпека куріння кальяну полягає у тому, що дим кальяну проходить через воду. Вода фільтрує незначну частку диму, але 85% тютюнового диму складається з газів, які не мають кольору, смаку і запаху і не затримуються водою. Вода переважно фільтрує речовини, які формують запах тютюнового диму. Тому люди, які самі не курять кальян, але знаходяться у задимленому приміщенні, не відчувають небезпеки. Дослідження показують, що концентрації чадного газу у повітрі кальян-барів є в кілька разів вищими, ніж в барах, де курять лише сигарети. Концентрації дрібних часток, які є важливим фактором ризику серцево-судинних захворювань, у повітрі кальян-барів вдвічі вище, ніж в повітрі барів, де курять інші тютюнові вироби.

Вода в кальяні охолоджує тютюновий дим, завдяки чому курці кальяну затягуються глибше і токсичні речовини диму потрапляють у нижні частини легенів, що підвищує ризик важких респіраторних захворювань.