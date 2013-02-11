В Україні вже 5 мільйонів людей користуються Інтернетом

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому більш ніж 4,671 млн з них становили домашні абоненти Інтернет, що на 22,2% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Сегмент Інтернету в Україні в 2011 році показував стабільне зростання: кількість абонентів Інтернету в Україні склала 4,178 мільйона осіб (зростання на 14,1%). Кількість абонентів Інтернету в Україні у 2010 році була 3,661 мільйона (зростання у порівнянні з 2009 роком на 30,9%).

За оцінкою агентства iKS-Consulting, що спеціалізується на дослідженнях і аналізі телекомунікаційного ринку Росії і країн СНД, загальна кількість абонентів широкосмугового доступу до Інтернету в Україні у 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 16,6% і склала більше 6,98 мільйона абонентів.