Кібератак в Інтернеті зазнав кожен другий українець

Про це сказано в дослідженні «Лабораторії Касперського» (моніторинг Kaspersky Security Network), приуроченому до Всесвітнього дня безпечного Інтернету, який відзначається в перший вівторок лютого.

За інформацією прес-служби компанії «Лабораторія Касперського» (Росія), при цьому у всьому світі за підсумками 2012 року кількість користувачів, що зазнавали кіберзагроз, становила 34,7% загальної кількості інтернет-користувачів (кожен третій користувач), що на 2,4% більше, ніж у 2011 році.

За даними «Лабораторії Касперського», в рейтингу країн, чиї користувачі зазнають найбільшого ризику зараження в Інтернеті, Україна за підсумками року зайняла 17-й рядок. Рівень ризику при веб-серфінгу для українських користувачів торік становив 46,8%.

Найбільшою проблемою для користувачів в Україні залишається небажаний контент в Інтернеті. За результатами спільного дослідження «Лабораторії Касперського» і аналітичного агентства «O+K Research», що проводилося серед інтернет-користувачів на всіх континентах у 2012 році, від спливаючих вікон, що сигналізують про позірне зараження пристрою, і рекомендацій встановити фальшивий антивірус страждають 62% українських користувачів.

У 50% респондентів у результатах пошукових запитів з'являлися шкідливі посилання, а у 24% українських юзерів у процесі інтернет-шопінгу відбувався редирект на сумнівні сайти, де пропонувалося залишити дані своєї банківської карти.

На цю тему: Лабораторія Касперського: геймер - легка жертва для хакера

З небажаною кореспонденцією стикалися близько 69% опитаних. Причому ця кореспонденція включає як умовно безпечний спам, так і листи або повідомлення з підозрілими посиланнями, які можуть стати причиною зараження пристрою.

В ході дослідження також з'ясувалося, що в зоні особливого ризику серед українських користувачів перебувають власники смартфонів. Якщо переважна більшість комп'ютерів (91%) захищена тим або іншим антивірусним ПЗ, то частка мобільних пристроїв, чиї власники використовують або вважають за потрібне використовувати спеціальний захист від шкідливих програм, значно нижча – тільки 34% власників смартфонів упевнені в необхідності захисного ПЗ для свого девайсу. А 21% користувачів розумних телефонів взагалі не замислюються над кібербезпекою.

Популярність безкоштовного ПЗ для мобільних пристроїв з неперевірених джерел в Україні – одна з найвищих у світі і вона ж є найбільш частою причиною зараження гаджетів.

Опитування показало, що в Україні користувачі найменше зацікавлені викачувати додатки з офіційних онлайн-магазинів AppStore і GooglePlay (лише 20% опитаних віддають перевагу такому способу отримання нового ПЗ, а це один з найнижчих показників у світі). Популярними в Україні є сайти розробників – їх у пошуках програм і додатків відвідують 42% власників смартфонів. Проте 53% користувачів мобільних гаджетів вважають за краще качати програми з торент-мереж, тобто фактично ставлять під загрозу дані, що зберігаються на мобільному пристрої, у разі якщо він не захищений антивірусним ПЗ.