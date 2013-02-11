Минулого року 15% українців ще вірили у покращення

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості» повідомив член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Микола Шульга, посилаючись на дані опитування.

Він зазначив, що, згідно з дослідження, двом третинам молоді не вистачає впевненості у майбутньому.

Відповідний показник у людей віком старших за 55 років становить 75%. А серед жінок більше тих, кому не вистачає впевненості у майбутньому: 74% проти 71% у чоловіків.

Водночас, лише 7% опитаних вистачає впевненості у своєму майбутньому. Проте, говорячи про очікування на 2013 рік, 15% населення вірили, що життя більш-менш налагодиться, а 51% вважали, що жодного поліпшення не відбудеться.

Крім того, на сьогодні 51% українців незадоволений своїм становищем у суспільстві і лише 19% - задоволені.

У дослідженні також відзначається, що у сприйнятті власного майбутнього у людей переважає надія – 51%, у 28% опитаних – оптимізм. Проте у 29% населення переважає тривога, у 18% - розгубленість, у 15% - страх.

В той же час, говорячи про майбутнє країни, у 47% респондентів переважає надія, оптимізм – у 20%, тривога – у 35% та страх – у 17%.