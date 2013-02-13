У Рівному відзначили річницю від дня загибелі командира УПА-Північ

Як передає кореспондент УНІАН, заходи за участю громадськості, міської влади та ветеранів УПА відбулися біля пам’ятника К.Савуру.

Як сказав на мітингу народний депутат від ВО «Свобода» Олег Осуховський, приклад життя і боротьби К.Савура – це «приклад українця, який справді віддав найцінніше - своє життя за Україну, за українців, за наше майбутнє».

*** К.Савур народився у Збаражі Тернопільської області. На початку Другої світової війни очолював підпілля ОУН на Волині, а потім організував тут загони УПА. Загинув з двома охоронцями у бою із спецзагоном НКВС 12 лютого 1945 року поблизу Оржівських хуторів під Рівним. Згідно з рішенням Української головної визвольної ради, йому було посмертно присвоєно звання генерал-хорунжого УПА.