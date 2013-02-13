Працівники СБУ знайшли в гаражі 10 кг тротилу
02:31, 13 лютого 2013Суспільство
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У Криму співробітники СБУ вилучили понад 10 кілограмів тротилу у жителя Армянська, який займався незаконними археологічними розкопками в Криму, повідомляє прес-центр ГУ СБУ в АР Крим.
За даними правоохоронців, 32-річний чоловік зберігав три десятки упаковок пресованого толу в своєму гаражі. У разі вибуху, ударна хвиля могла розповсюдитися на кілька кілометрів. Прес-центр також зазначає, що неподалік від гаража проходить залізнична гілка "Сімферополь - Херсон".
Схованку з тротилом було виявлено минулого тижня. Міліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами". Якщо провина "чорного" археолога буде доведена, йому може загрожувати від 2 до 5 років в'язниці.
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