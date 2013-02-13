Працівники СБУ знайшли в гаражі 10 кг тротилу

За даними правоохоронців, 32-річний чоловік зберігав три десятки упаковок пресованого толу в своєму гаражі. У разі вибуху, ударна хвиля могла розповсюдитися на кілька кілометрів. Прес-центр також зазначає, що неподалік від гаража проходить залізнична гілка "Сімферополь - Херсон".

Схованку з тротилом було виявлено минулого тижня. Міліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами". Якщо провина "чорного" археолога буде доведена, йому може загрожувати від 2 до 5 років в'язниці.