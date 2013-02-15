В Одесі завтра поховають трьох загиблих у катастрофі Ан-24 у Донецьку

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, 16 лютого в Одесі відбудуться похорони трьох загиблих в авіакатастрофі: Валерія Бабкова, Сергія Бутенка і Олександра Грушевича.

Сьогодні у смт «Авангард» проходить відспівування і церемонія прощання з четвертим загиблим у катастрофі - Віктором Горбатенком.

Родичі вирішують питання про місце і час поховання ще одного загиблого - Дмитра Песні.

Також у департаменті повідомили, що мерія запропонувала сім'ям загиблих в донецькій авіакатастрофі допомогу в організації похорону. Зокрема, відбулося засідання створеного за розпорядженням мера Одеси Олексія Костусєва координаційного штабу з надання допомоги постраждалим в авіакатастрофі, а також їх рідним і близьким.

На даний момент тіла усіх загиблих, за винятком одного (Дмитра Песні) доставлено до Одеси. Ті, хто не постраждав, протягом четверга-п'ятниці повернулися додому.

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«Практично усі пасажири рейса «Одеса-Донецьк», які фізично не постраждали в результаті катастрофи літака, вже в Одесі. У міському управлінні охорони здоров'я фахівці готові надати їм психологічну допомогу. У лікарнях Донецька залишаються вісім осіб», - повідомив під час засідання керівник штабу віце-мер Одеси Микола Ільченко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, який прибув чартерним рейсом з Одеси. Літак під час приземлення виїхав за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення. На борту літака перебували 52 особи (8 членів екіпажа), п'ятеро загинули. На сьогодні відомо, що 26 осіб звернулися по допомогу до медиків, з них 9 осіб перебувають у лікарні. 5 з 44 пасажирів літака Ан-24, що здійснював чартерний рейс Одеса-Донецьк і зазнав аварії в аеропорту Донецька, не були зареєстровані. За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження. Слідча група, яка працює над вивченням причин даної авіакатастрофи, розглядає серед версій: неправильні дії пілотів, неправильні дії служб аеропорту, технічний стан літака і наземних служб, несприятливі метеорологічні умови і терористичний акт.

Заступник генерального прокурора Віктор Войцишен повідомив сьогодні, 15 лютого, на прес-конференції в Донецьку, що тіла п'яти загиблих пасажирів Ан-24 в Донецьку відправлено до Одеси.