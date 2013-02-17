У міністра культури є ідея: відремонтувати всі дороги, які ведуть до Шевченка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінкульту, про це Л.Новохатько повідомив на координаційній нараді з питань підготовки та проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, що відбулася у Каневі.

За словами міністра культури, у першу чергу мають бути оновлені дороги, що ведуть до об`єктів, пов`язаних із життям та вшануванням пам`яті великого Кобзаря.

«Сьогодні ми оглянули у Каневі низку об`єктів і вже на новому рівні продовжили діалог між Міністерством культури та Черкаською облдержадміністрацією, яка є одним з ключових державних органів у процесі підготовки до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», -- сказав Л.Новохатько.

Він підкреслив, що в очікуванні підвищеного інтересу і вітчизняної, і закордонної громади до святкування ювілею українського генія необхідно забезпечити створення належної інфраструктури у Каневі.

Потрібно відремонтувати міські дороги, особливо в центральній частині міста, дорогу Київ-Канів, обласні траси між об`єктами, пов`язаними із життям та вшануванням пам`яті Кобзаря.

«В мене є ідея, необхідність реалізації якої сьогодні актуальна як ніколи, - зауважив міністр. - Це стосується реконструкції доріг по всій Україні, що ведуть до найбільших наших національних святинь. Планую, що міністерство культури найближчим часом запропонує Міністерству інфраструктури запровадження загальнодержавного проекту з ремонту та будівництва нових доріг європейського рівня. Звісно, що в першу чергу мають бути відремонтовані дороги, які ведуть до Тараса»

Крім того, наголосив міністр, необхідно остаточно вирішити питання будівництва канівського міського будинку культури та створення Шевченківського культурного центру.

«У цьому році потрібно встановити іконостас у відреставрованому Успенському соборі Канева та завершити роботи з благоустрою прилеглої території. Що стосується об`єктів, які знаходяться на Тарасовій горі, то необхідно завершити роботи з облаштування Нижнього парку, створення Співочого поля, завершити роботи по господарському двору та ще багато інших незначних, але важливих робіт», - повідомив Л.Новохатько.

«Звісно, обсяги фінансування всіх підготовчих заходів поки є недостатніми. Але при цьому ми маємо раз і назавжди уяснити головне: результат, який ми хочемо отримати у підсумку підготовки до ювілею постаті, яка заклала у підсвідомість українців матрицю націотворення, грошима не вимірюється», - наголосив Л.Новохатько.

Він також повідомив, що з метою забезпечення необхідного фінансування підготовчих робіт Міністерство культури буде вносити відповідні пропозиції щодо поправок до Держбюджету 2013 року.