Завтра в Україні - до 15° морозу

На дорогах північної половини України ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° морозу, на півночі Лівобережжя, у Карпатах та на Прикарпатті 10-15°, вдень 0-5° морозу, на крайньому заході місцями 1-3° тепла; у південній частині вночі 0-5° морозу (на півдні Криму 0-2° тепла), вдень 0-5° тепла.

У Києві та області у вівторок місцями очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу. У Києві вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.