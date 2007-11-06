УАЗ зіткнувся з поїздом ”Полоцьк – Сімферополь”

У Миколаївській області автомобіль зіткнувся з потягом, жертв і постраждалих у результаті аварії немає.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Миколаївській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора ввечері на регульованому залізничному переїзді у Казанківському районі.

54-річний водій автомобіля “УАЗ-469”, ігноруючи сигнал семафора про наближення потягу, почав перетинати залізничне полотно, у результаті чого сталося зіткнення авто з пасажирським потягом № 393 „Полоцьк – Сімферополь”.

Внаслідок ДТП на 2,5 години виникла затримка руху потягу, автомобіль значно пошкоджено.