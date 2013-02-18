Експерт: Законопроект про вищу освіту від опозиції є найбільш прийнятним

Директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук вважає, що законопроекти про вищу освіту, запропоновані Партією регіонів та робочою групою під керівництвом ректора КПІ Михайло Згуровського, лише відкинуть сферу освіти назад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на круглому столі на тему: «Законопроекти про вищу освіту: висновки громадськості».

На думку І.Лікарчука, ці законопроекти ПР та робочої групи про реформування освіти є «як щорічний ямковий ремонт на дорогах».

Найбільш прийнятним І.Лікарчук вважає законопроект опозиції, що розроблявся під керівництвом керівника профільного комітету парламенту Лілії Гриневич: «Найбільш реальні шляхи реформування освіти виписані в проекті від опозиції».

За словами експерта, зараз влада «має можливість задати нову траєкторію розвитку освіти». У законопроекті опозиції І.Лікарчука приваблює передбачена прозорість обрання та звільнення керівництва ВНЗ, яке відбуватиметься, згідно з проектом, через конференцію. Прозорішим стає і економічний бік освітянської галузі.

Наразі ж, за словами І.Лікарчука, серед керівників вітчизняних ВНЗ «їх фактичну зарплатню знає лише сам ректор та засновник закладу». За інформацією І.Лікарчука, серед тих українських ректорів, які балотувалися до Верховної Ради та заповнювали декларацію про заробітну плату, заробіток різниться від 16 тис. до 64 тис. грн.