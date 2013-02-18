Мер міста помер у 49 років (фото)

Як повідомили УНІАН у Христинівському міськвиконкомі, М. Наконечний помер у реанімаційному відділенні районної лікарні Христинівського району.

Увечері М. Наконечному несподівано стало погано. У лікарів є підозра на тромб. Незадовго до смерті М. Наконечний проходив обстеження в Черкаській обласній лікарні.

М. Наконечний двічі обирався мером Христинівки. Під час виборів на другий термін за нього проголосувало більше 90% виборців. На останніх виборах він балотувався на посаду депутата Верховної Ради, посівши друге місце. Під час виборів у його оселю кинули гранату, яка вибухнула. На щастя, вдома нікого не було.

Зараз правоохоронці намагаються встановити обставини смерті мера Христинівки. Серед версій розглядається і версія вбивства.

Прощання з М. Наконечним відбудеться 19 лютого в Христинівці біля храму Святої Троїці