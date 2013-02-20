Янукович доручив уряду відреставрувати Скельний монастир

Як зазначається у тексті відповідного указу, розміщеного на офіційному сайті глави держави, таке доручення Президент дав з нагоди 1000-річчя заснування монастиря та з метою сприяння збереженню цієї пам'ятки.

Згідно з документом, Кабінету міністрів України разом із Вінницькою обласною державною адміністрацією доручено невідкладно опрацювати питання щодо вжиття заходів, спрямованих на збереження, реставрацію та реабілітацію Скельного монастиря, зокрема укріплення схилів, на яких знаходиться ця пам'ятка археології, а також будівництва відповідної захисної споруди.

Крім того, В.Янукович доручив Міністерству культури України разом із Вінницькою облдержадміністрацією організувати і провести урочисті заходи з нагоди 1000-річчя Скельного монастиря.

Державному комітету телебачення і радіомовлення доручено забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, присвячених 1000-річчю Скельного монастиря.