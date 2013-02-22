Мешканці Любліна їздитимуть на українських тролейбусах

Результати конкурсу були оголошені в середу, вартість пропозиції склала 52,82 млн злотих (майже $17 млн), пише Комерсант-Україна.

Планується, що Люблін отримає тролейбуси з низькою підлогою, зібрані на базі 12-метрової моделі T701-15, уточнив віце-президент корпорації "Богдан" Володимир Гунчик.

Українська компанія повинна поставити кузови та комплектуючі, чеська Cegelec - систему управління, а остаточне збирання здійснить Ursus. Ходова частина буде від німецького виробника, а двигун - від польського, назви яких сторони не уточнили.

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Хоча українсько-польський консорціум створили буквально 2 місяці тому саме під цей тендер, його заявка обійшла в тендері пропозицію найбільшого виробника муніципального транспорту в Польщі - Solaris Bus & Coach.

Українська і польська компанії мають намір надалі разом брати участь у тендерах в Болгарії, Румунії та інших країнах ЄС.