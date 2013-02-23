НАТО просить Україну збільшити миротворчі місії

Про це заявив міністр оборони України Павло Лебедєв на брифінгу в Чернігівській області в суботу, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

«До нас звернулися з проханням розглянути питання збільшення кількості наших миротворчих сил, у тому числі в Афганістані та Африці», - зазначив міністр.

Аналізуючи результати свого візиту до Брюсселя на засідання комісії Україна-НАТО, П.Лебедєв наголосив, що відповідні пропозиції передано Президентові України, і він їх розгляне.