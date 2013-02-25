Нацбанк запевняє, що відстояв гривню

До такого висновку прийшла рада Нацбанку після оцінки дій уряду регулятора. «Діяльність Правління Національного банку України відповідала Основними засадами грошово-кредитної політики на 2012 рік.

Монетарні заходи, які були застосовані при проведенні грошово-кредитної політики, цілком відповідали тим процесам, які відбувалися на макроекономічному рівні, і цілям та завданням грошово-кредитної політики на 2012 рік», - йдеться в рішенні ради Нацбанку.

Зокрема, розвиток економіки України в 2012 році перебував під істотним впливом зовнішніх несприятливих чинників. Через рецесивні тенденції в світовій економіці знижувалися попит і ціни на традиційну українську експортну продукцію, що відповідним чином позначалося на показниках платіжного балансу та розвитку реального сектору економіки, повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, в 2012 році були скоєні значні виплати за державними боргами, обсяг яких більш ніж удвічі перевищив платежі 2011 року. Однак у таких складних умовах Нацбанку вдалося забезпечити підтримання низької інфляції - в минулому році приріст індексу споживчих цін склав "мінус" 0,2%.

Це сприяло зростанню реальних доходів населення, збереженню вартості їхніх заощаджень та отримання українськими виробниками цінових переваг як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках збуту їх продукції. Також такі дії сприяли збереженню стабільної ситуації на валютному ринку.

Так обмінний курс гривні за безготівковими операціями в 2012 році знизився на 0,29% - до 8,052 грн / $. На готівковому ринку національна валюта за весь рік втратила в ціні всього 0,28% - до 8,088 грн / $. Рада Нацбанку також відзначила, що динаміка грошової пропозиції відповідала макроекономічної ситуації.

Зокрема збільшення монетарної бази в 2012 році на 6,4% забезпечило приріст грошової маси на 12,8%. Заходи, спрямовані на розвиток та посилення стійкості банківської системи, сприяли подальшому розширенню ресурсної бази банків - обсяг депозитів населення в 2012 році збільшився на 19,0%. Також було вжито заходів щодо стимулювання кредитної активності банків.

«Були знижені облікова ставка і ставки по кредитах рефінансування, активно проводились операції з підтримання ліквідності банківської системи шляхом надання кредитів рефінансування і операції з купівлі цінних паперів, введені гнучкі вимоги до формування банками обов'язкових резервів», - зазначено в рішенні Ради НБУ.