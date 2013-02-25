На дорогах у трьох областях обмежили рух (список)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, через складні погодні умови, сильний вітер та утворення снігових переметів на окремих ділянках автодоріг держави ускладнено рух транспортних засобів.

Для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, безперешкодної роботи технологічного транспорту та попередження заторів в русі службами автомобільних доріг за погодженням з Державтоінспекцією введено тимчасове обмеження на ділянці автодороги Т-20-13 «Почаїв – Зборів» км 23-28 – для всіх видів транспорту до ліквідації снігових заметів (Тернопільська область) та Р-39 «Броди – Тернопіль» км 23-24, 26-30 - тимчасове обмеження руху вантажного транспорту (Львівська область).

У Рівненській області проїзд до деяких населених пунктів області утруднений: Здолбунівський район: с. Залібівка, с. Мала Мощаниця, с. Ступно, с. Нова Мощаниця, с. Стара Мощаниця, с. Мости, с. Зелений Дуб, с. Буща; перемети на автодорозі Т-1820 "Кунин - Зелений Дуб", км 3 – 5, км 6 – 7, км 9 – 15; Корецький район: с. Бриків, с. Черниця, с. Крилів, с. Богданівна; Острозький район: перемети на автодорозі Р-77 "Рівне-Тучин-Гоща-(Р-05)", км 46 – 50; Дубенський район: с. Бондарі; перемети на автодорозі Т-1821 "Верба - Онишківці - Хотівка", км 10-12.