Синоптики розповіли, коли відступлять морози

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив сьогодні на брифінгу.

«Упродовж тижня спостерігатимуться нестабільні погодні умови, і 27-28 лютого очікуємо незначного зниження температури вночі. 3-7 березня ми також очікуємо похолодання - до 12 градусів морозу», - сказав М.Кульбіда.

При цьому, за його словами, з 8 березня можливе інтенсивне потеплення.

М.Кульбіда також попередив про те, що у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин.