У Харкові чоловік намагався себе спалити через побутові проблеми

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, надзвичайна подія сталася 23 лютого о 22:30.

Чоловік на площі облив себе бензином та підпалив одяг. Громадяни, які стали свідками цієї події, викликали чоловіку швидку медичну допомогу, яка доправила його до лікарні. У міліції зазначили, що чоловік живий, перебуває в лікарні.

Правоохоронці, котрі прибули на місце події, встановили особу постраждалого – ним виявився 54-річний мешканець Харкова.

«Як з’ясувалося в подальшому, цього дня чоловік, хильнувши горілки, вирішив покінчити життя самогубством. До цього кроку його підштовхнули побутові проблеми», - повідомили в міліції.

Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ведеться подальша перевірка.