Тюремники не розуміють, чому лікарі не приїхали до Тимошенко

Як наголошується у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС, «у зв’язку з тим, що оточення засудженої Ю.Тимошенко продовжує спекулювати на темі відмови німецьких лікарів прибути на запрошення української сторони для участі у роботі Міжнародної медичної комісії 25 лютого, прес-служба ДПтС наголошує на тому, що жодних заборон чи заперечень проти візиту німецьких лікарів ніколи не чинила і не чинить».

ДПтС навпаки завжди сприяє організації таких відвідин, забезпечуючи перебування членів комісії на території блоку тримання засудженої з точки зору режиму та охорони.

«Відповідно, подібні коментарі адвокатів засудженої про начебто порушення якихось прав Ю.Тимошенко розцінюємо, як такі, якими оточення засудженої намагається виправдати майже трьохмісячну відсутність візитів німецьких лікарів.

Крім того, зазначаємо, що усі дії співробітників колонії відповідають вимогам чинного законодавства, адже німецька сторона у встановленому законом порядку через МЗС та посольство була проінформована про готовність української сторони забезпечити їх роботу 25 лютого п. р. у складі Міжнародної медичної комісії», - сказано у повідомленні.

За інформацією керівництва ЦКЛ № 5, українська частина Міжнародної медичної комісії лікарів була готова до роботи з німецькими колегами починаючи з 23 лютого, коли планувалося провести зустрічі та обговорення відповідних питань з німецькими лікарями, однак останні так і не прибули.

У ДПтС висловили упевненість, що її заяви про відсутність будь-яких перешкод представники клініки «Шаріте» при нагоді підтвердять, якщо все ж таки прибудуть до Харкова.

На цю тему: Тюремники кажуть, що німецьким лікарям Тимошенко перешкод не чинять

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Державна пенітенціарна служба України заявила, що готова забезпечити роботу Міжнародної медичної комісії із Ю.Тимошенко з 25 лютого ц.р., тобто після найближчих вихідних днів.

Як зазначалося у повідомленні, керівництво відомства через МЗС отримало повідомлення про намір німецьких лікарів клініки «Шаріте» прибути до Харкова з метою роботи в рамках спільної Міжнародної медичної комісії 23 лютого п.р. із Ю. Тимошенко в лікарні «Укрзалізниці».

ДПтС зазначало про «відсутність можливості організаційного забезпечення роботи Міжнародної медичної комісії за участі усіх її членів у вихідний день».

На цю тему: Батьківщина: Німецькі лікарі досі не отримали дозволу на зустріч з Тимошенко

Сьогодні, 25 лютого, прес-служба партії "Батьківщина" заявила, що німецькі лікарі клініки "Шаріте" досі не отримали від української влади офіційного повідомлення про те, коли їм буде надано дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко.

"23 лютого німецькі лікарі планували обстежити Юлію Тимошенко, однак з надуманих причин тюремники відмовили у зустрічі. Медики клініки "Шаріте" до цього часу так і не мають інформації щодо можливої дати зустрічі. З надуманих причин лікарям не дозволили зустрітися з Юлією Тимошенко у суботу, а тепер, незрозуміло на яких підставах, зволікають з відповіддю щодо дати приїзду", - йдеться у заяві.

У ДПтС наголосили, що німецькі лікарі з клініки «Шаріте» були офіційно проінформовані про готовність відомства забезпечити роботу Міжнародної медичної комісії з обстеження Ю.Тимошенко.

Пізніше сьогодні адвокат екс-прем’єра Сергій Власенко заявив, що німецькі лікарі не отримували жодного офіційного повідомлення про надання їм дозволу на відвідання Ю.Тимошенко.