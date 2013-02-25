Тюремники кажуть, що німецьким лікарям Тимошенко перешкод не чинять

Державна пенітенціарна служба України наголошує, що німецькі лікарі з клініки «Шаріте» були офіційно проінформовані про готовність відомства забезпечити роботу Міжнародної медичної комісії з обстеження засудженої колишньої прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

У відомстві нагадали, що сьогодні в ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові мала розпочати роботу Міжнародна медична комісія за участі лікарів МОЗ України та берлінської клініки «Шаріте» з обстеження Ю.Тимошенко.

Однак, незважаючи на готовність роботи комісії з числа українських лікарів, німецькі лікарі до м.Харкова станом 10:00 годину 25 лютого так і не прибули.

Окремо ДПтС інформує, що німецька сторона була офіційно проінформована у встановленому порядку через МЗС України про готовність забезпечити роботу зазначеної комісії.

Враховуючи появу викривлених заяв в ЗМІ з цього питання, ДПтС України звертає увагу, що будь-яких перешкод з боку пенітенціарного відомства щодо проведення обстеження засудженої Ю.Тимошенко не чиниться. Про це свідчить і той факт, що усі попередні візити німецьких лікарів з боку пенітенціарної служби були організаційно забезпечені.

Крім того, заяви політичної сили «Батьківщина» є неправдивими і мають на меті виправдання за не приїзд німецьких лікарів шляхом спроби чергової дискредитації пенітенціарного відомства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба партії "Батьківщина" заявила, що німецькі лікарі клініки "Шаріте" досі не отримали від української влади офіційного повідомлення про те, коли їм буде надано дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко.

"23 лютого німецькі лікарі планували обстежити Юлію Тимошенко, однак з надуманих причин тюремники відмовили у зустрічі. Медики клініки "Шаріте" до цього часу так і не мають інформації щодо можливої дати зустрічі. З надуманих причин лікарям не дозволили зустрітися з Юлією Тимошенко у суботу, а тепер, незрозуміло на яких підставах, зволікають з відповіддю щодо дати приїзду", - йдеться у заяві.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та Аннет Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.