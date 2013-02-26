Обама не розглядатиме «справу Павличенків»

Організатори акції очікували, що петиція збере не менше 100 тисяч підписів – мінімально необхідної кількості, після досягнення якої адміністрація президента США зобов’язана ухвалити щодо цієї петиції своє рішення й оприлюднити його на офіційному сайті Білого дому.

Петиція, що пропонує американській владі розглянути можливість введення санкцій щодо осіб, причетних до «фальсифікації справи стосовно українців Дмитра та Сергія Павличенків», не набрала достатньої підтримки на сайті Білого дому, повідомляє ТВі.

Відповідну петицію було зареєстровано на сайті Білого дому 26 січня поточного року і на кінцевий термін – 25 лютого – під нею підписалися 25434 людей зі 100 тисяч необхідних.

У цій ініціативі містився заклик звільнити незаконно засуджених батька й сина Павличенків і розширити сферу «закону Магнітського» на Україну.

Йдеться про заборону в’їзду на територію Сполучених Штатів для низки правоохоронців і чиновників, причетних до справи Павличенків, а також про арешт їхніх фінансових рахунків у американських банках.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий у під’їзді власного будинку 21 березня 2011 року. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

12 березня Апеляційний суд Києва знову повернеться до розгляду «справи Павличенків».