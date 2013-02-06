На підтримку Павличенків під судом активісти запалили фаєри

Активісти, які виступають на захист батька й сина Павличенків, звинувачених у вбивстві судді, зібралися під Апеляційним судом Києва.

На підтримку підсудних вони запалили фаєри.

"Як ці фаєри – горять наші серця", – заявили активісти.

Як повідомляє ТВі, серед учасників демонстрації – багато вболівальників ФК "Динамо" (Київ).

"Ми зробимо все можливе, щоби їх випустили, і покарали тих бандитів, які винні у злочині", – заявив під час акції "свободівець" Юрій Левченко.

Активісти скандували гасла: "Разом і до кінця!", "Свободу! Чесність! Свободу Павличенкам!", "Сьогодні Павличенки – завтра ти!".