На підтримку Павличенків під судом активісти запалили фаєри
11:23, 06 лютого 2013Суспільство
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Активісти проводять мітинг на підтримку підозрюваних у вбивстві судді.
Акція на підтримку Павличенків / Фото Насті Станко з Facebook
Активісти, які виступають на захист батька й сина Павличенків, звинувачених у вбивстві судді, зібралися під Апеляційним судом Києва.
На підтримку підсудних вони запалили фаєри.
"Як ці фаєри – горять наші серця", – заявили активісти.
Як повідомляє ТВі, серед учасників демонстрації – багато вболівальників ФК "Динамо" (Київ).
"Ми зробимо все можливе, щоби їх випустили, і покарали тих бандитів, які винні у злочині", – заявив під час акції "свободівець" Юрій Левченко.
Активісти скандували гасла: "Разом і до кінця!", "Свободу! Чесність! Свободу Павличенкам!", "Сьогодні Павличенки – завтра ти!".
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