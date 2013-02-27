Мерові за хабар сказали сидіти вдома

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, таку постанову виніс Ворошиловський районний суд м. Донецька. Судом також прийнято рішення про відчуження чиновника від посади на час проведення досудового розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, мера одного з міст Донецької області 12 лютого було затримано при отриманні хабара. Правоохоронцями було встановлено, що до міського голові звернувся приватний підприємець і попросив сприяння в укладенні договору з комунальним підприємством про передачу в оренду двох торгових павільйонів. За вирішення цього питання голова міської ради вимагав хабара у розмірі 6 тис. грн. Передача грошей відбувалася в робочому кабінеті чиновника.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.368 КК України (отримання хабара). Розслідування кримінального правопорушення проводиться слідчим відділом прокуратури Донецької області.