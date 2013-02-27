Представництво «Інтерфаксу» оголосило про ліквідацію

Міжнародна інформаційна група «Інтерфакс» ухвалила рішення про закриття представництва російського ЗАТ «Інтерфакс» в Україні.

Зокрема, в газеті «Урядовий кур'єр» (№39 за 27 лютого ц.р.) повідомляється, що прийнято рішення про ліквідацію «Представництва Закритого акціонерного товариства «Інтерфакс». У повідомленні зазначається, що майнові претензії приймаються протягом 2 місяців із моменту публікації рішення про ліквідацію за місцем розташування представництва: м. Київ, вул. Рейтарська 8/5А.

За номером телефону, вказаному в повідомленні, УНІАН не вдалося уточнити причини рішення, а також чи має відношення «Представництво ЗАТ «Інтерфакс» до інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна», офіс якого розташований за тією ж адресою.

В інформагентстві «Інтерфакс-Україна» телефоном також не вдалося отримати інформацію, там порадили написати письмовий запит із цього приводу.

Через півтори години після цього на сайті ІА «Інтерфакс-Україна» було розміщено прес-реліз, в якому зазначається, що Міжнародна інформаційна група «Інтерфакс» ухвалила рішення про закриття представництва російського ЗАТ «Інтерфакс» в Україні й що рішення ухвалено з метою оптимізації структури групи.

Водночас у прес-релізі зазначається, що ліквідовуване представництво жодним чином не було пов'язане з агентством «Інтерфакс-Україна».

«ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» продовжує здійснювати свою діяльність у повному обсязі» - йдеться в прес-релізі.