Експерт: Стабільна гривня збільшила приплив інвестицій у 2012 році
Завдяки відсутності девальвації і істотних коливань на валютному ринку України для іноземних інвесторів стала більш привабливою як об'єкт інвестицій.
Про це заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. «Оскільки торік була забезпечена валютна стабільність, іноземний бізнес зрозумів, що сюди можна сміливо інвестувати, адже їх капіталу не загрожують валютні ризики», - вважає експерт.
Як пише РБК-Україна, разом з цим Охріменко констатує, що збільшенню припливу інвестицій в минулому році сприяло часткове вирішення питання відшкодування податку на додану вартість. «Оскільки це питання в першу чергу вирішується для нерезидентів, то, як підсумок - інвестори бачать, що тут намагаються вирішити проблеми іноземного капіталу і тому для них цікаво вкладати у виробництво, торговельну діяльність України. Часткове вирішення проблеми ПДВ сприяло, наприклад, збільшенню інвестицій в агропромисловий комплекс », - додає фахівець.
Охріменко також відзначив стабільну присутність в Україні великого іноземного капіталу. «Якщо взяти той же банківський сектор, то всі провідні гравці залишилися. Більш того, деякі материнські структури заявили, що готові додатково інвестувати в українські «дочки». Що стосується продажу тих же банків «Форум» або «Ерсте», то це відношення до України не має і пов'язане з проблемами в єврозоні. Така ж тенденція і в інших секторах, я не бачу, щоб великий капітал звідси йшов », - констатує аналітик.
Охріменко також спрогнозував, що в 2013 році збільшиться приплив інвестицій в електроенергетику та АПК. Разом з тим, він додав, що в нинішньому році в Україну може збільшитися приплив чистих інвестицій, а не з офшорів, завдяки підписаній в кінці минулого року між Кіпром та Україною Концепцією про уникнення подвійного оподаткування.