Працівники "швидкої" вимагали гроші за виїзд

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для відкриття кримінального провадження стали результати перевірки діяльності співробітників швидкої медичної допомоги однієї з районних установ охорони здоров'я.

«У ході перевірки було встановлено, що співробітники швидкої медичної допомоги упродовж останніх 2 місяців незаконно вимагали у громадян плату за виїзд карети «швидкої» для надання медичної допомоги», - повідомили у прокуратурі.

28 лютого дії медиків кваліфіковані Токмацькою міжрайонною прокуратурою як скоєння злочину, передбаченого ч. 1. ст. 184 Кримінального кодексу України (порушення права на безоплатну медичну допомогу).

Ведеться досудове розслідування.