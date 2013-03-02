Працівники "швидкої" вимагали гроші за виїзд

02:03, 02 березня 2013
Суспільство
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У Запорізькій області прокуратура відкрила кримінальне провадження проти лікарів підстанції «Швидкої допомоги», які вимагали у пацієнтів гроші за виїзд на виклик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для відкриття кримінального провадження стали результати перевірки діяльності співробітників швидкої медичної допомоги однієї з районних установ охорони здоров'я.

«У ході перевірки було встановлено, що співробітники швидкої медичної допомоги упродовж останніх 2 місяців незаконно вимагали у громадян плату за виїзд карети «швидкої» для надання медичної допомоги», - повідомили у прокуратурі.

28 лютого дії медиків кваліфіковані Токмацькою міжрайонною прокуратурою як скоєння злочину, передбаченого ч. 1. ст. 184 Кримінального кодексу України (порушення права на безоплатну медичну допомогу).

Ведеться досудове розслідування.

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