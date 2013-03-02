ЗМІ: ЧФ РФ здає орендовані в України об'єкти під бари і яхт-клуби

Про це в коментарі ZN.UA заявив директор міжнародних програм Центру НОМОС Дмитро Штибликов.

"Частина територій та об'єктів, які не використовуються за прямим призначенням, здається в суборенду приватним структурам зі зміною їхнього цільового призначення, у тому числі в комерційних цілях. При цьому податки не сплачуються. Суборенда здійснюється здебільшого за двома напрямами: оренда земельних ділянок, насамперед морських причалів, і передача в оренду приміщень і майна", -повідомив Дмитро Штибликов.

Як повідомив співрозмовник, за даними НОМОСа, у Криму є близько 150—200 об'єктів, які ЧФ РФ продовжує здавати у суборенду. Серед них лише в Севастополі в суборенду здається 128 об'єктів.

На орендованих територіях і спорудах розташовані магазини, кафе, бари, склади, офісні приміщення тощо. В оренду здано, наприклад, 175 м причальної стінки (70-й причал бухти Південна) та житлові приміщення в центральній частині Севастополя. На орендованих іншим орендарем 2160 м причальної стінки організовано приватний яхт-клуб і центр реабілітації та відпочинку яхтсменів. Крім того, суборендарем є бар-ресторан "Ностальжи".

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При цьому землі, займані підрозділами ЧФ Росії, дуже цікавлять і севастопольських чиновників, і українських бізнесменів, за участю яких частину об'єктів і здали.