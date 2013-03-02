ДАІ місяць перевірятиме пасажироперевізників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

У цей період будуть проведені перевірки підприємств і суб`єктів господарювання на предмет виконання ними вимог законодавства про автомобільний транспорт. Особлива увага приділятиметься питанням підготовки автотранспорту до використання, організації передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведенню щозмінного медичного огляду водіїв, зазначили в ДАІ.

Також здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням Правил дорожнього руху водіями автобусів, в першу чергу за дотриманням швидкісного режиму, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил зупинки і стоянки тощо, підкреслюється в повідомленні.

При цьому в ДАІ поінформували, що торік за участю автобусів сталося більш ніж 1,6 тис. ДТП, у яких 317 осіб загинули та 2 тис. 824 отримали тілесні ушкодження. У січні цього року в дорожньо-транспортних пригодах за участю цією категорії транспорту загинуло 27 осіб, ще 260 отримали травми, зазначили в ДАІ, констатувавши, що стан безпеки пасажирських перевезень на сьогодні потребує додаткової уваги.