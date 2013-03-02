Завтра в Україні пройде невеликий мокрий сніг

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий мокрий сніг очікується вдень лише у північних областях.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у північній частині вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах та на Сумщині місцями 10-14° морозу; вдень 0-5° тепла, в Криму та на Закарпатті 6-8°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.