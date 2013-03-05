Україна за рік знизила імпорт овочів на 40%

Так, за останні роки імпорт овочевої продукції значно зменшився, зокрема у 2012 році − на 40% проти 2011-го. Натомість експорт продукції за цей же період збільшився майже на 20%. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк під час відвідання найбільшого овочесховища Європи в селі Мартусівка.

«Найбільшим попитом користуються українські овочі у наших найближчих сусідів – Росії, Молдови, Грузії, Білорусі. Так, у 2011 році експорт цибулі становив 2,7 тисячі тонн, а в 2012-му – вже 19,2 тисячі тонн. При цьому її імпорт скоротився. Так само і з капустою. В 2011 році експортовано 909 тонн, а вже в 2012 році − 4,7 тисячі тонн. При цьому, якщо в 2011 році імпорт перевищував експорт на 17,2 тисячі тонн, то в 2012-му – навпаки – ми експортували капусти на 783 тонни більше, ніж імпортували», − поінформував Микола Присяжнюк.

Також очільник відомства відзначив певні успіхи і в галузі картоплярства. У минулому році сільгоспвиробники зібрали 23 мільйона тонн цієї культури.

«Завдяки збільшенню внутрішнього виробництва та створенню умов для зберігання, зменшується імпорт картоплі. Якщо в 2011 р. він становив 23,8 тисячі тонн, то в 2012-му – 6,3 тисячі тонн. Імпортуємо здебільшого з Польщі, Голландії, Німеччини, Франції – країн, де технології виробництва на дуже високому рівні. При цьому, якщо в 2011 році імпорт картоплі перевищував експорт на 12,3 тисячі тонн, то в 2012 році – навпаки − експортовано на 897 тонн більше, ніж імпортовано», − зазначив Микола Присяжнюк.

За словами Міністра, саме на цій культурі можна наочно продемонструвати, для чого потрібні сховища.

«Так, на харчові потреби в Україні споживається близько 6 мільйонів тонн картоплі щорічно, ще частина йде на переробку. Решту ж селяни згодовують худобі, або ж вона просто псується. Будівництво сучасних сховищ дасть можливість ефективно зберегти вирощений урожай овочів протягом усього сезону до збирання врожаю», − підсумував Микола Присяжнюк.