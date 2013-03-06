Азаров доручив розібратися з незаконною забудовою кримських парків

А також відреагувати на звернення до Президента України щодо незаконної забудови на території Лівадійського, Масандрівського та Місхорського парків, які є пам'ятками садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у цьому зв’язку М.Азаров доручив міністру екології та природних ресурсів Олегу Проскурякову та голові Державної екологічної інспекції Павлу Жилі, згідно із статтею 62 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", особисто вжити дієвих заходів до забезпечення державного контролю за додержанням заповідного режиму територій вказаних парків.

Окрім того, прем'єр-міністр звернувся до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова у межах компетенції взяти під особистий контроль питання щодо здійснення заходів із повернення у державну власність самовільно зайнятих земельних ділянок відповідних парків — пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Про результати необхідно поінформувати Кабінет міністрів у тижневий строк.