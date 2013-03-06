Україна за рік наторгувала з Іраком на $900 мільйонів

Така тенденція зростання спостерігається з 2009 року. Про це, аналізуючи динаміку україно-іракських відносин, сказав заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Олександр Пінський в ході зустрічі з Послом Республіки Ірак в Україні Шоршем Халідом Саїдом, повідомляє прес-служба відомства.

Цей показник на 4% більше в порівнянні з 2011 роком, експорт склав 872,3 млн. дол. (збільшення на 4%), а імпорт - 0,2 млн. дол. (збільшення на 85,3%). Позитивне сальдо - 872 млн. дол. США. «У контексті зовнішньоекономічної політики, Україна надає величезного значення розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького Сходу і, звичайно ж, в першу чергу з Іраком. Між нашими країнами не існує протиріч щодо шляхів і механізмів розвитку торговельно-економічного співробітництва. Стабільно зростає товарообіг між нашими країнами, розширюється договірно-правова база », - зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі. Посол Шорш Халід Саід в свою чергу розповів, що уряд Іраку проводить відкриту і заохочувальну торгівельну політику. Ринок цієї країни, в значній мірі вимагає різноманітних товарів та послуг.

Шорш Халід Саїд наголосив, що в першу чергу Ірак цікавлять українські чорні метали, сільськогосподарська продукція (м'ясо, птиця, масло), продукція оборонно-промислового комплексу. Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі передав запрошення від імені Ігоря Прасолова його іракському колезі - міністрові торгівлі Іраку Хайраллаха Хасана Бабакіра.

Олександр Пінський висловив сподівання, що візит міністра торгівлі Іраку в квітні додасть двосторонньому співробітництву новий імпульс.