На Дунаї зазнав аварії суховантаж з екіпажем на борту

Про це УНІАН повідомив начальник відділу по роботі зі ЗМІ і громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області Сергій Дідковський.

За його словами, у корпусі судна розпочалася теча, екіпаж намагалася вивести його на мілину, але суховантаж носом пішов під воду.

«Аварія сталася в районі Старостамбульського гирла Дунаю», - сказав С.Дідковський.

За його словами, на борту було 11 членів екіпажа, транспортувало судно 2,7 тис. тонн гіпсу. Воно йшло з Туреччини до Херсона.

Екіпаж евакуйовано човнами і доставлено у місто Вилкове Кілійського району Одеської області, де морякам надано все необхідне.