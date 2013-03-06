На Дунаї зазнав аварії суховантаж з екіпажем на борту
15:26, 06 березня 2013Суспільство
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В Одеській області на річці Дунай в середу, 6 березня, зазнав аварії суховантаж «Николай Бауман» (прапор Молдови, порт приписки Джурджулешти) з екіпажем на борту.
Суховантаж «Николай Бауман» носом пішов під воду / Фото: vesseltracker.com
Про це УНІАН повідомив начальник відділу по роботі зі ЗМІ і громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області Сергій Дідковський.
За його словами, у корпусі судна розпочалася теча, екіпаж намагалася вивести його на мілину, але суховантаж носом пішов під воду.
«Аварія сталася в районі Старостамбульського гирла Дунаю», - сказав С.Дідковський.
За його словами, на борту було 11 членів екіпажа, транспортувало судно 2,7 тис. тонн гіпсу. Воно йшло з Туреччини до Херсона.
Екіпаж евакуйовано човнами і доставлено у місто Вилкове Кілійського району Одеської області, де морякам надано все необхідне.
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