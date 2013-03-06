На Львівщині хулігани відбили носа барельєфу Бандери

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, сьогодні, 6 березня, близько 14.00, до Стрийського райвідділу міліції поступило повідомлення про те, що невідомі особи пошкодили пам’ятник С.Бандері, який знаходиться на території музею-садиби провідника ОУН у селі Воля-Задеревацька Стрийського району. Також зловмисники пошкодили меморіальну таблицю, встановлену на території музею-садиби (відбили ніс барельєфу та збили написи).

Які саме пошкодження завдані пам’ятнику С.Бандери – у міліції не уточнили.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Довідка УНІАН. Провідник ОУН Степан Бандера з родиною проживав у селі Воля-Задеревацька Стрийського району Львівської області протягом 1933—1936 рр. На основі колишньої плебанії, де мешкали Бандери, сьогодні створено музей-садибу цієї родини.