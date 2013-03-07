В Енергодарі відкрили музей військової техніки

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, в музеї, відкритому в парку Перемоги, для постійного експонування виставлено 9 одиниць військової техніки: дві артилерійські гармати, танк Т-72, бойова розвідувальна машина, два літаки (Су-17 і МІГ-25), а також зенітна самохідна установка і дві 37-міліметрові зенітні гармати.

"Проект музею просто неба і його дизайн були розроблені проектно-конструкторським підрозділом Запорізької АЕС. Зенітна установка і зенітні гармати встановлені на цьому тижні. Ці експонати - останні в музейному комплексі просто неба. Тепер його комплектація повністю завершена", - повідомили в інформаційному центрі ЗАЕС.